"Складывали" подъезды: пропагандист признал, что ВС РФ разрушали многоэтажки Мариуполя (фото)

Командир бригады оккупантов рассказал российскому военкору, что использовал минометы 2С4 "Тюльпан", чтобы уничтожать многоэтажные панельные дома во время штурма города.

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Российский пропагандист, военный корреспондент Астрахань признал, что ВС РФ использовали тяжелую артиллерию, чтобы уничтожать многоэтажные дома в Мариуполе. Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, он пообщался с командиром бригады оккупантов "Кальмиус", которая принимала участие в штурме Мариуполя. Так, российский офицер с позывным "Дон" рассказал, что его бригада использовала минометные установки "Тюльпан" по многоэтажным жилым домам в городе.

"У нас навесная траектория полета мины, соответственно, она попадает в цели не по касательной, а сверху и уничтожает то, что внутри", — рассказал оккупант.

Сообщается, что Дон также рассказал о том, что его орудия "одним-двумя точными попаданиями разрушали подъезды девятиэтажных домов". По словам пропагандиста, оккупант употребил слово "складывали", так как именно так называют разрушение панельных жилых зданий от сильных взрывов.

Пропагандист признал уничтожение домов в Мариуполе

Что такое минометная установка "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" — это 240-мм самоходный миномет особой мощности, который был разработан еще в СССР. Создан в первую очередь для уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно. В основной боевой комплект входят фугасные мины 53-Ф-864, которые могут поражать цели на расстоянии 9,65 км. Кроме того, может вести огонь активно-реактивными минами 3Ф2 с максимальной дальностью стрельбы в 19,69 км.

Напомним, что 19 марта оккупированный Мариуполь посетил президент РФ Владимир Путин. Прилетев в разрушенный ВС РФ город, глава Кремля решил покататься на машине и поговорить с "местными жителями".

Затем в Белом доме объяснили, зачем российский президент поехал в Мариуполь. Так, Представитель Белого дома Джон Кирби приуменьшил значение поездки Путина, отметив, что город находиться далеко от зоны боевых действий.

Затем в ГУР намекнули, что Мариуполь на самом деле мог посещать двойник Путина. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, у разведки нет доказательств присутствия в городе лично главы Кремля. Также военный усомнился в том, жив ли сам российский президент.