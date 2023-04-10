Росіяни виселяють ціле село під Маріуполем для розміщення своїх позицій, — радник мера (фото)

За словами Петра Андрющенка, в населеному пункті, який "припав до ока" загарбникам, наразі здебільшого мешкають родини, які втекли сюди після руйнування Маріуполя.

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Російські окупанти виселяють ціле село Маріупольського району, щоб розміститися там самим і облаштувати позиції. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, населений пункт розташований у лісі, що дає певну змогу окупантам ховатися від ЗСУ.

"Поруч з селищем Нікольське просто посеред лісу розташоване село Лісне. Дуже зручне для розміщення військових. По-перше, посеред лісу якомога далі від зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському. Тому за сприяння місцевої колаборантки Муха Наталії окупанти почали виселення мешканців. Буквально на вулиці з "націоналізацією" будинків", — повідомив Андрющенко.

Він додав, що для виселення людей окупанти вигадали привід, нібито у них відсутнє підтвердження права власності та особистості документи. За його словами, домові книги згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі.

"Залишилось 7 родин, з тих що давно живуть, і там здебільшого пенсіонери, є декілька родин, які переїхали туди із Маріуполя", — сказав радник мера.

3 квітня Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі окупанти готуються до приходу ЗСУ і укріплюють позиції. За словами радника мера, співробітники військової комендатури й офіцери гарнізону окупантів водночас шукають в оренду житло. Завезені росіяни тим часом саджають городи.

27 березня у Маріуполі підірвали автомобіль представника військового керівництва РФ. За даними пресслужби міськради, за вибух відповідальні місцеві сили спротиву.