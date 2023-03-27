"Поквартирний терор": ЗМІ дізналися, як Путін планував підкорити Україну після окупації

За інформацією журналістів, російський диктатор хотів розпочати "тотальну зачистку" у суспільстві та керівництві країни. Неугодних українців спецслужби РФ планували затримувати та відправляти до концтаборів.

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Президент Росії Володимир Путін планував, що після повної окупації України розпочне "тотальну зачистку" у суспільстві та політиці країни з "поквартирним терором". Таким чином диктатор хотів утихомирити український народ від очікуваного опору та повністю контролювати владу в Україні. Така інформація виходить з документів ФСБ РФ, що просочилися, під назвою "Вітер Змін", передає таблоїд The Sun.

Журналісти розповіли, що ці матеріали отримав засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін від своїх джерел у спецслужбах.

Згідно із секретними електронними документами ФСБ, влада РФ планувала вивозити мирних жителів України до концтаборів, щоб підкорити всю країну. Крім того, спецслужба отримала наказ "згори" про проведення "тотальної зачистки" суспільства та політики в Україні з допомогою російської військової розвідки.

ФСБ РФ передбачала опір українського населення, але отримала наказ безжально боротися з ним. Зокрема, окупантам доручили провести "великий терор" за кілька етапів у Херсоні, який був під контролем російської армії.

Як хотіли придушити опір українців?

Звести масові протести до "локальних сутичок" та завдати серйозних травм окремим протестувальникам; як тільки масовість протестів знизиться, розпочати кінцевий етап "поквартирного терору"; після цього протести повністю припиняться, передбачали спецслужби РФ.

"Тут ФСБ гратиме першу скрипку, а людей затримуватимуть у будинках вночі під час комендантської години й переводитимуть на російську територію — у концтабори та гірше", — сказано в електронному листі.

Нагадаємо, 22 березня правозахисник Володимир Осєчкін розповів, що полонених українців у Росії тримають у концтаборах, тортури там мають системний характер. За його словами, на території РФ створено понад 10 військових концентраційних таборів, у яких утримуються тисячі українських громадян.

25 грудня історик Енн Епплбаум розповіла про варіант розвитку світу, якби Росія захопила Україну. За словами експерта, РФ побудувала б в Україні безліч концтаборів, НАТО довелося б готуватися до вторгнення Росії до Польщі, а Китай спробував би захопити Тайвань.