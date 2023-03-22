"Є конвеєр катувань": полонених українців у РФ тримають у концтаборах, — правозахисник

За словами Володимира Осєчкіна, на території Росії створено понад 10 воєнних концентраційних таборів, у яких утримуються тисячі українців.

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Полонених українців у РФ тримають у концтаборах, тортури там мають системний характер. Про це заявив російський правозахисник проєкту Gulagu.net. Володимир Осєчкін сьогодні, 22 березня.

"У нас є докази того, що садисти з ФСБ та ФСВП застосовують щодо них жорстоке поводження та тортури", — заявив він під час слухань правового комітету ПАРЄ в Парижі.

На території Росії створено понад 10 воєнних концентраційних таборів, які містять тисячі українців. За словами Осечкіна, в Росії діє "конвеєр катувань" у системі виконання покарань, а ФСБ використовує відео згвалтувань і катувань ув'язнених, щоб їх шантажувати та домагатися потрібних свідчень.

Правозахисник передав правовому комітету ПАРЄ жорсткий диск, на якому, за його твердженням, міститься близько 115 тисяч файлів, що доводять його слова.

"Я сподіваюся, що ви допоможете провести розслідування та закликати до відповідальності високопоставлених офіцерів ФСБ та ФСВП", — сказав він.

Доповідач комітету ПАРЄ про тортури у місцях позбавлення волі, кіпрський депутат від групи соціалістів Костянтинос Єфстатіус зазначив, що включив до своєї доповіді факти про систематичні тортури у місцях позбавлення волі, які були зафіксовані експертами Комітету Ради Європи (РЄ) щодо запобігання тортурам у кількох країнах членів організації.

"Я включив у доповідь і Росію. Хоча вона вже не є членом РЄ, але рішення про підготовку цієї резолюції було ухвалено до того, як її було виключено", — пояснив доповідач. Він також зазначив, що взяв до уваги заклики кількох резолюцій ПАРЄ продовжувати стежити за розвитком ситуації у сфері прав людини у РФ.

27 лютого голова української розвідки Буданов заявив, що Росія захопила 90% усіх українських полонених ще на початку вторгнення. У полоні також перебуває велика кількість старост, працівників пошти та різних комунальних служб.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що в полоні загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко.

13 березня звільнений із полону боєць ЗСУ розповів про знущання росіян. 27-річний воєнний кілька місяців провів у підвалі. Його не годували і чоловік від спраги змушений був пити антифриз.

3 березня стало відомо, що Україна щомісяця витрачає щонайменше 10 тисяч гривень на одного російського полоненого.