"Есть конвейер пыток": пленных украинцев в РФ держат в концлагерях, — правозащитник

По словам Владимира Осечкина, на территории России создано более 10 военных концентрационных лагерей, в которых содержатся тысячи украинцев.

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Пленных украинцев в РФ держат в концлагерях, пытки там носят системный характер. Об этом заявил российский правозащитник, проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сегодня, 22 марта.

"У нас есть доказательства того, что садисты из ФСБ и ФСИН применяют по отношению к ним жестокое обращение и пытки", — заявил он во время слушаний правового комитета ПАСЕ в Париже.

На территории России создано более 10 военных концентрационных лагерей, в которых содержатся тысячи украинцев. По словам Осечкина, в России действует "конвейер пыток" в системе исполнения наказаний, а ФСБ использует видео изнасилований и пыток заключенных, чтобы их шантажировать и добиваться нужных показаний.

Правозащитник передал правовому комитету ПАСЕ жесткий диск, на котором, по его утверждению, содержится около 115 тысячи файлов, доказывающих его слова.

"Я надеюсь, что вы поможете провести расследования и призвать к ответственности высокопоставленных офицеров ФСБ и ФСИН", — сказал он.

Докладчик комитета ПАСЕ о пытках в местах лишения свободы, кипрский депутат от группы социалистов Константинос Ефстатиус отметил, что включил в свой доклад факты о систематических пытках в местах лишения свободы, которые были зафиксированы экспертами Комитета Совета Европы (СЕ) по предупреждению пыток в нескольких странах-членах организации.

"Я включил в доклад и Россию. Хотя она уже не является членом СЕ, но решение о подготовке этой резолюции было принято до того, как она была исключена", — объяснил докладчик. Он также отметил, что принял во внимание призывы нескольких резолюций ПАСЕ продолжать следить за развитием ситуации в сфере прав человека в РФ.

27 февраля глава украинской разведки Буданов заявил, что Россия захватила 90% всех украинских пленных еще в начале вторжения. В плену также находится большое количество старост, работников почты и различных коммунальных служб.

Напомним, 20 марта стало известно, что в плену погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко.

13 марта освобожденный из плена боец ВСУ рассказал об издевательствах россиян. 27-летний военный несколько месяцев провел в подвале. Его не кормили и мужчина от жажды был вынужден пить антифриз.

3 марта стало известно, что Украина ежемесячно тратит не менее 10 тысяч гривен на одного российского пленного.