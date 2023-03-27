"Поквартирный террор": СМИ узнали, как Путин планировал покорить Украину после оккупации

По информации журналистов, российский диктатор хотел начать "тотальную зачистку" в обществе и руководстве страны. Неугодных украинцев спецслужбы РФ планировали задерживать и отправлять в концлагеря.

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Президент России Владимир Путин планировал, что после полной оккупации Украины начнет "тотальную зачистку" в обществе и политике страны с "поквартирным террором". Таким образом диктатор хотел усмирить украинский народ от ожидаемого сопротивления и полностью контролировать власть в Украине. Такая информация исходит из просочившихся документов ФСБ РФ под названием "Ветер Перемен", передает таблоид The Sun.

Журналисты рассказали, что эти материалы получил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин от своих источников в спецслужбах.

Согласно секретным электронным документам ФСБ, власть РФ планировала вывозить мирных жителей Украины в концлагеря, чтобы покорить всю страну. Кроме того, спецслужба получила указ "сверху" о проведении "тотальной чистки" общества и политики в Украине с помощью российской военной разведки.

ФСБ РФ предвидела сопротивление украинского населения, но получила приказ безжалостно бороться с ним. В частности, оккупантам поручили провести "большой террор" в несколько этапов в Херсоне, который был под контролем российской армии.

Как хотели подавить сопротивление украинцев?

Свести массовые протесты к "локальным стычкам" и нанести серьезные травмы отдельным протестующим; как только массовость протестов снизится, начать заключительный этап "поквартирного террора"; после этого протесты полностью прекратятся, предполагали спецслужбы РФ.

"Здесь ФСБ будет играть первую скрипку, а людей будут задерживать в домах ночью во время комендантского часа и переводить на российскую территорию — в концлагеря и похуже", — сказано в электронном письме.

Напомним, 22 марта правозащитник Владимир Осечкин рассказал, что пленных украинцев в России держат в концлагерях, пытки там носят системный характер. По его словам, на территории РФ создано более 10 военных концентрационных лагерей, в которых содержатся тысячи украинских граждан.

25 декабря историк Энн Эпплбаум рассказала о варианте развития мира, если бы Россия захватила Украину. По словам эксперта, РФ построила бы в Украине множество концлагерей, НАТО бы пришлось готовиться к вторжению России в Польшу, а Китай попытался бы захватить Тайвань.