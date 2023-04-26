В ISW объяснили, что удерживает Путина от серьезных репрессий в России

Как отмечают американские аналитики, российский президент по-прежнему не решается разрушить свой образ "дипломатичного и терпимого царя".

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Власти Российской Федерации избегают откровенно репрессивных мер, опасаясь за стабильность нынешнего политического режима в стране. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 25 апреля.

Авторы отчета отмечают, что россияне с ультранационалистическими взглядами призывают Кремль прибегать к сталинским репрессиям. Так, депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев заявил о необходимости снова использовать термин "враг народа".

Кроме того, бывший главарь донецкие боевиков Игорь Гиркин-Стрелков и основатель ЧВК "Вагнер" также говорили, что российских чиновников, которые надеются закончить войну в Украине путем переговоров, нужно преследовать.

При этом аналитики указывают на то, что Владимир Путин по-прежнему избегает таких непопулярных мер, вероятно, из опасений за стабильность своего режима. В частности, администрация президента РФ не поддерживает возвращение смертной казни.

"Кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы запугать россиян и заставить их поддержать военные действия (или продолжать пассивно сопротивляться им), но Путин, вероятно, по-прежнему не решается разрушить свой имидж дипломатичного и терпимого царя", — заключили в ISW.

Напомним, что 25 апреля российский депутат Андрей Гурулев заявил, что не надо стесняться вводить понятие "враг народа". Он также призвал вернуть сталинские репрессии, несмотря на то, что его родной дед был репрессирован в 1946 году и провел девять лет в лагерях.

Ранее, 5 апреля, в ISW сообщили, что Владимир Путин, вероятно, создает условия для репрессий на оккупированных территориях, прикрываясь "угрозами терроризма". Российский президент назвал укрепление контроля в Украине "вопросом внутренней безопасности и верховенства права".

Еще мы писали о том, что по данным The Sun от 27 марта, Владимир Путин планировал, что после полной оккупации Украины начнет "тотальную зачистку" в обществе и политике страны с "поквартирным террором". Таким образом он хотел усмирить украинский народ.