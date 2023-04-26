"После смерти Путина": РФ ждет гражданская война из-за борьбы за власть, — политолог

По словам эксперта Дмитрия Орешкина, после гибели главы государства, который ликвидировал все атрибуты демократической страны, начнется борьба за "престол". Победит тот, у кого больше военной мощи.

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Президент РФ Владимир Путин продолжает полностью контролировать власть в стране, что лишь повышает шансы гражданской войны. Такое мнение в эфире "24 канала" высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, нынешний лидер Кремля управляет страной уже более 20 лет. За это время ему удалось полностью нивелировать судебную, исполнительную, а также законодательную ветви власти. То есть, полностью обесценились все законы.

Хоть у Российской Федерации и есть все атрибуты демократического государства, как отметил политолог, но ничего из этого попросту не работает. Когда Владимир Путин умрет, то в течении следующих трех месяцев у власти будет премьер-министр, который и будет организовывать выборы. Однако, элита Кремля вряд ли будет соблюдать эти правила и попытаются захватить власть раньше. Это и будет предпосылкой для начала гражданской войны.

"У кого будет больше военной мощи, тот будет контролировать Россию. Поэтому после смерти Путина за власть будут бороться владельцы наибольших силовых ресурсов. Возможно, это будет Пригожин, или Кадыров, или они объединятся и будут действовать совместно против Шойгу и Герасимова. Чем больше Путин контролирует политическую жизнь России, тем больше он дискредитирует политические институции и тем больше шансов, что после его смерти вопрос власти будет решаться гражданской войной", – отметил Дмитрий Орешкин.

При этом, российский политолог также считает, что поддержка среди населения у Владимира Путина составляет 75%, однако только 25% из них тверды сторонники, а остальные идут по течению и после его смерти сразу сменят риторику.

Напомним, 26 апреля в ISW объяснили, что удерживает Путина от серьезных репрессий в России. По их словам, глава Кремля все еще пытается построить себе образ "дипломатичного и терпимого царя".