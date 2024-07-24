Обыск у Тищенко: нардеп разбил телефон, поскольку он содержал "государственную тайну", — адвокат

Судья решил, что один из предметов, изъятый из дома Николая Тищенко, на самом деле ему не принадлежит. Однако два других предмета будут изучаться прокурорами, которые ищут доказательства по делу о драке в Днепре, говорится в постановлении.

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Народный депутат имел серьезные причины, чтобы разбить оба IPHONE во время обыска правоохранителей. Телефоны содержали переписку, которая касалась "государственной тайны" и контактов с зарубежными партнерами. На портале "НВ" написали, что речь идет о нардепе Николае Тищенко, который получил подозрение по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы и похищение человека) в июне 2024 года. О мотивах действий нардепа говорится в судебном постановлении, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.

Постановление суда касается производства №1-кс-26669/24 и его обнародовали 19 июля 2024 года. В тексте документа не указали имен фигурантов, есть лишь упоминание о ЛИЦЕ-8, у которого во время обыска изъяли два айфона и ноутбук. Прокуроры просили наложить арест на технику, которую фигурант намеренно разбил, чтобы скрыть доказательства, говорится в постановлении. Адвокат и его подопечный протестовали против таких действий и объяснили, почему же телефоны повреждены. Согласно их версии, на них хранилась переписка с "зарубежными партнерами" и "представителями государственной власти".

Драка в Днепре с Тищенко — объяснение адвоката относительно телефонов Фото: Скриншот

В итоге суд постановил, что телефоны остаются у стороны обвинения, а ноутбук стоит все же вернуть, поскольку им, по всем признакам, владеет женщина, которая проживает с фигурантом.

Драка в Днепре с Тищенко — постановление суда по телефонам Фото: Скриншот

Драка в Днепре с Тищенко — детали

Отметим, Фокус рассказывал о событиях в Днепре, после которых Тищенко стал фигурантом уголовного производства. 20 июня в соцсетях появилось видео, на котором группа мужчин напала на неизвестного гражданина. Они его толкали, хватали за руки, тем временем рядом был ребенок в коляске, свидетельствуют кадры с места событий. Впоследствии СМИ рассказали, что гражданин, которого пытались избить, является экс-военным спецподразделения Kraken Дмитрием Павленко. Среди нападавших — нардеп Тищенко и полицейский из Киева, у которого была командировка в Днепр. Политик опубликовал свое объяснение, в котором заявил, что он якобы проводил рейд против интернет-ботов.

Тем временем ГБР открыло уголовное производство по нескольким статьям, среди них — 146, в которой говорится о похищении человека. 26 июня правоохранители пришли к нардепу с обыском, во время которого он разбил телефоны.

Во время обыска обнаружили несколько коробок с иностранной валютой и дорогостоящие часы за 2 млн грн, которые принадлежат жене экс-нардепа.

Напоминаем, 24 июля нардеп Марьяна Безуглая рассказала, что ей не нравится в интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Перед этим один из парламентариев объяснил, что помешало исключить ее из комитета по нацбезопасности.