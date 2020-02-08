БПП законно исключила Богдана из своего избирательного списка, – решение суда

Шестой апелляционный админсуд удовлетворил жалобы ЦИК и "Евросолидарности" по делу об исключении нынешнего главы ОП Андрея Богдана из избирательного списка БПП.

Об этом говорится в решении суда от 4 февраля, пишет Liga.net.

В октябре 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконным решение ЦИК от 2016 года об исключении Богдана из списка БПП на основании т.н. закона о "партийной диктатуре".

Теперь же Шестой апелляционный админсуд отменил решение ОАСК и отказал Богдану, который требовал признать это решение Центризбиркома незаконным.

Богдан может обжаловать решение апелляционного админсуда.

В 2014 году, на выборах в Раду, Богдан шел от БПП под 74 номером, но в парламент так и не попал: от партии депутатские мандаты получили 64 человека.

В марте 2016 года на съезде БПП было принято решение исключить Богдана из списка. Центризбирком принял соответствующее постановление.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Андрея Богдана.