Глава Офиса президента впервые оказался вторым в списке влиятельных украинцев, – рейтинг Фокуса
2019-12-20 10:25:00
Андрей Богдан обогнал в рейтинге премьер-министра, генпрокурора и главу СБУ
Андрей Богдан стал первым главой Офиса президента (или аналогичных ведомств – Администрации президента, Секретариата президента), который занял второе место в ТОП-100 самых влиятельных украинцев по версии Фокуса.
Глава ОП обогнал в рейтинге своего бывшего работодателя Игоря Коломойского (3 место), премьер-министра Алексея Гончарука (4), генпрокурора Руслана Рябошапку (5), главу СБУ Ивана Баканова (6), спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (7) и министра внутренних дел Арсена Авакова (8).
Также в ТОП-100 влиятельных украинцев вошли еще три сотрудника Офиса президента. Первый помощник главы государства Сергей Шефир занял 10 место в списке, помощник президента Андрей Ермак (который курирует переговоры с РФ по Донбассу) Андрей Ермак – 12, а замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко – 29.
С полной версией рейтинга можно ознакомится в свежем выпуске журнала "Фокус" и вскоре на сайте Focus.ua.
Как ранее сообщал Фокус:
- За последние две недели, согласно опросу "Рейтинга", уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.
- "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. В середине декабря уровень поддержи партии даже превысил результат на парламентских выборах. Сейчас за нее готовы проголосовать почти 48% украинцев.