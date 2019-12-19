Поддержка "Слуги народа" превысила уровень парламентских выборов, – опрос

За президентскую партию сейчас готовы отдать свои голоса почти 48% украинцев. В июле за партию проголосовали 43,16%

"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. В середине декабря уровень поддержи партии даже превысил результат на парламентских выборах. Об этом свидетельстуют результаты опроса "Рейтинга".

Так, президентскую политсилу поддерживают почти 48% тех, кто определился и принял бы участие в выборах. 11,4% готовы проголосовать за "Оппозиционную платформу – За жизнь", 9,0% – за "Европейскую Солидарность", 7,8% – за "Батькивщина", 4,4% – за "Голос". Рейтинг других политических сил составляет менее 3%. Также 16% не определились со своим выбором.

Также за последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных.

В декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре – 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48%-- в ноябре).

Напомним, на недавних парламентских выборах "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппплатформа" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%.

В конце ноября, согласно опросу "Рейтинга", "СН" поддерживали 44,8%, ОПЗЖ – 12,7%, "Евросолидарность" – 9,6%, "Батькивщину" – 8,5% и "Голос" – 4,4%.

Опрос проводился 13-17 декабря 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как ранее сообщал Фокус:

За последние две недели, согласно опросу "Рейтинга", уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.