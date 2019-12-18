Выборы в Украине и Владимир Зеленский – самые популярные поисковые запросы 2019 года в РФ

В то же время большинство россиян ничего не знают о деятельности Зеленского или относятся к ней безразлично

Аналитики "Яндекса" назвали самые популярные поисковые запросы россиян в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Главным событием 2019 года, согласно статистике запросов россиян, стали выборы в Украине. На втором месте оказался пожар в Соборе Парижской богоматери, а на третьем – митинги и протестное голосование в Москве.

Персонами, информацию о которых россияне чаще всего искали в интернете, стали президент Украины Владимир Зеленский, японский геймдизайнер Хидео Кодзима и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

В то же время, согласно результатам совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры, проведенного в декабре, 35% россиян ничего не знают о деятельности Зеленского. Еще 29% ставятся безразлично к его работе.

Только 9% россиян заявили о позитивном отношении к Зеленскому. Отрицательно к украинскому президенту относятся 21% опрошенных.

Положительное отношение к Зеленского преобладает среди молодежи (от 18 до 24 лет) – 19% (только 3% респондентов в этой возрастной группе относятся к украинскому президенту отрицательно).

Вместе с тем 58% респондентов в возрасте от 45 лет и старше декларируют отрицательное отношение к Зеленскому.

Большинство респондентов (67%) считают, что за период работы Зеленского российско-украинские отношения не изменились, 16% считают, что отношения между Россией и Украиной скорее улучшились и 9% россиян - что ухудшились.

Как ранее сообщал Фокус: