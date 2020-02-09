Семьи героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому из-за "реванша режима Януковича"

Вслед за экс-"беркутовцами" к президенту Владимиру Зеленскому обратились представители семей Небесной Сотни. Об этом сообщает Общественная организация Семьи "Небесной Сотни" в Facebook.

"Возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев", – говорится в обращении.

Семьи героев Небесной Сотни упрекают власть в бездействии в сложившейся ситуации.

"Без всякого реагирования со стороны власти осталось обращение от 24 января этого года (зарегистрировано в ГБР под № 1843-20 от 24.01.2020), в котором мы просили об организации встречи руководства государства с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками революции Достоинства . На этой встрече мы надеялись обсудить и услышать позицию относительно наших требований и вопросов", – отметили в организации.

Среди требований активистов немедленная отставка замдиректора ГБР Бабикова, приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного суда Украины, формирование конкурсной комиссии на прозрачных принципах, объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей, а также предоставлении информации о работниках ГБР, пришедших туда по упрощенной процедуре.

Также семьи требуют предоставления перечня дел, которые ГБР приняло от Офиса Генпрокурора, и информации об их состоянии.

Кроме этого, активисты требуют беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства. Организация требует запретить на законодательном уровне включение в списки для обмена людей, подозреваемых в преступлениях против участников Революции Достоинства.

"Учитывая решение Конституционного Суда Украины также хотели бы поднять вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР госпожой Венедиктовой", – подытожили в обращении.

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