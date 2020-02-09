Семьи героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому из-за "реванша режима Януковича"
Вслед за экс-"беркутовцами" к президенту Владимиру Зеленскому обратились представители семей Небесной Сотни. Об этом сообщает Общественная организация Семьи "Небесной Сотни" в Facebook.
"Возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев", – говорится в обращении.
Семьи героев Небесной Сотни упрекают власть в бездействии в сложившейся ситуации.
"Без всякого реагирования со стороны власти осталось обращение от 24 января этого года (зарегистрировано в ГБР под № 1843-20 от 24.01.2020), в котором мы просили об организации встречи руководства государства с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками революции Достоинства . На этой встрече мы надеялись обсудить и услышать позицию относительно наших требований и вопросов", – отметили в организации.
Среди требований активистов немедленная отставка замдиректора ГБР Бабикова, приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного суда Украины, формирование конкурсной комиссии на прозрачных принципах, объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей, а также предоставлении информации о работниках ГБР, пришедших туда по упрощенной процедуре.
Также семьи требуют предоставления перечня дел, которые ГБР приняло от Офиса Генпрокурора, и информации об их состоянии.
Кроме этого, активисты требуют беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства. Организация требует запретить на законодательном уровне включение в списки для обмена людей, подозреваемых в преступлениях против участников Революции Достоинства.
"Учитывая решение Конституционного Суда Украины также хотели бы поднять вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР госпожой Венедиктовой", – подытожили в обращении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.
- Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.
- Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – также освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.
- В итоге, беркутов отдали России в рамках большого обмена пленными. Президент Зеленский после обмена заявил, что "самое важное - люди" и что он "поменял бы сто "беркутовцев" на одного разведчика".
- После этого, отданные РФ экс-беркутовцы вернулись в Киев и написали письмо Зеленскому. В своем обращении бывшие беркутовцы назвали Евромайдан госпереворотом и призвали отменить закон об амнистии майдановцев.