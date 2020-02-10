Суд обязал Марусю Зверобой носить электронный браслет

Политика
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров

10 февраля Печерский райсуд избирал меру пресечения волонтеру Марусе Зверобой (Елене Беленькой). Об этом сообщает УП.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и отпустил Зверобой под личное обязательство. Волонтера обязали являться к следователю по первому вызову, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Также ей запрещено покидать Киевсвую область.

Мера пресечения будет действовать до 9 апреля 2020 года.

Напомним, Зверобой инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством президенту Украины). Все обвинения она отрицает и сегодня в суде заявила, что следователи ГБР и прокуроры своими действиями "топят" президента Владимира Зеленского.

Напомним, после визита президента в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

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