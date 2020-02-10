Пристайко говорит о "четкой и жесткой" информационной политике против пропаганды РФ
Правительство работает над расширением сети зарубежных украинских представительств и информационных агентств для противостояния российским "ложным сигналам".
Об этом на пресс-конференции в Риме заявил глава МИД Вадим Пристайко, пишет hromadske.
Поскольку сейчас Пристайко находится в Риме, журналисты поинтересовались у него, не планирует ли Украина отвечать на пропаганду РФ, которая доносится из Италии.
В ответ министр заявил, что это "деликатный" вопрос, ведь с одной стороны СМИ должны сами "завевывать сердца и головы", а с другой – Украине действительно важно не проиграть в инфовойне с Россией.
Поэтому в Кабмине, говорит Пристайко, понимают необходимость применения "четкой и жесткой информационной политики", которая сопровождалась бы современным европейским подходом.
"Мы работаем и над финансовой помощью, чтобы больше появилось каналов, больше представителей за рубежом, для того, чтобы донести правду о том, что мы делаем", – добавил глава МИД.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.
- Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.
- Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.
- Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.