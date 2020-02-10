Пристайко говорит о "четкой и жесткой" информационной политике против пропаганды РФ

Правительство работает над расширением сети зарубежных украинских представительств и информационных агентств для противостояния российским "ложным сигналам".

Об этом на пресс-конференции в Риме заявил глава МИД Вадим Пристайко, пишет hromadske.

Поскольку сейчас Пристайко находится в Риме, журналисты поинтересовались у него, не планирует ли Украина отвечать на пропаганду РФ, которая доносится из Италии.

В ответ министр заявил, что это "деликатный" вопрос, ведь с одной стороны СМИ должны сами "завевывать сердца и головы", а с другой – Украине действительно важно не проиграть в инфовойне с Россией.

Поэтому в Кабмине, говорит Пристайко, понимают необходимость применения "четкой и жесткой информационной политики", которая сопровождалась бы современным европейским подходом.

"Мы работаем и над финансовой помощью, чтобы больше появилось каналов, больше представителей за рубежом, для того, чтобы донести правду о том, что мы делаем", – добавил глава МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.