Пристайко говорит о "четкой и жесткой" информационной политике против пропаганды РФ

2020-02-10 16:52:52

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При этом, такая политика должна сопровождаться "современным европейским подходом"

Правительство работает над расширением сети зарубежных украинских представительств и информационных агентств для противостояния российским "ложным сигналам".

Об этом на пресс-конференции в Риме заявил глава МИД Вадим Пристайко, пишет hromadske.

Поскольку сейчас Пристайко находится в Риме, журналисты поинтересовались у него, не планирует ли Украина отвечать на пропаганду РФ, которая доносится из Италии.

В ответ министр заявил, что это "деликатный" вопрос, ведь с одной стороны СМИ должны сами "завевывать сердца и головы", а с другой – Украине действительно важно не проиграть в инфовойне с Россией.

Поэтому в Кабмине, говорит Пристайко, понимают необходимость применения "четкой и жесткой информационной политики", которая сопровождалась бы современным европейским подходом.

"Мы работаем и над финансовой помощью, чтобы больше появилось каналов, больше представителей за рубежом, для того, чтобы донести правду о том, что мы делаем", – добавил глава МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

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