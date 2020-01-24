Законопроект о дезинформации не предусматривает тюремного заключения, – министр

Законопроект в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение.

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

По словам министра, если в течение года насчиталось три таких случая, наступает уголовная ответственность.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это – дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", – рассказал он.

По его словам, законопроект в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы.

"Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения – нет приговора", – сообщил Бородянский.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.