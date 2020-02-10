Зеленский поручил Федорову временно руководить Ивано-Франковской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Федорова временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской ОГА.
Об этом говорится в указе № 44/2020.
До Федорова Ивано-Франковской ОГА руководил Денис Шмыгаль, который недавно стал вице-премьер-министром, министром развития громад и территорий.
Указанное ведомство ранее возглавляла Алена Бабак – она написала заявление по собственному желанию.
Федоров с 2001 года занимал различные должности в ОГА. Замглавы облгосадминистрации работал с ноября 2018 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце декабря Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Тот говорит, что к его работе не было никаких замечаний.
- Уволенный Зеленским Мальский тоже назвал 16 своих достижений на должности главы Львовской ОГА.