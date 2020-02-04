Перестановки в Кабмине. Глава Ивано-Франковской ОГА занял кресло вице-премьера

2020-02-04 11:23:18

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Денис Шмыгаль одновременно будет возглавлять министерство развития громад и территорий Украины

Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром развития громад и территорий Дениса Шмыгаля. Соответствующее решение поддержали 278 нардепов.

Представляя кандидатуру Шмыгаля, премьер Алексей Гончарук заявил, что он показал лучшие показатели во время работы в должности главы Ивано-Франковской ОГА.

"Этот человек прекрасно понимает, как работает регион. Он отличный менеджер. Фокус работы министерства сейчас смещается на децентрализацию создание состоятельных громад",  отметил Гончарук.

Он пообещал, что министерство также продолжит реформ в строительной отрасли, которые были начаты предыдущим министром громад и территорий Аленой Бабак.

Перед назначением Шмыгаля Верховная Рада уволила с должности министра Бабак. В январе она написала заявление об отставке по собственному желанию

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

В июле 2019 года Владимир Зеленский назначил его главой Ивано-Франковской ОГА.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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