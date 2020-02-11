Пристайко о новом "нормандском" саммите: Сомневаюсь, что встреча состоится в намеченный срок

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сомневается в том, что новая встреча "нормандской четверки" состоится в запланированное время. По его словам, к ней никто особо не готовится. Об этом передает Reuters.

Пристайко считает, что встреча вряд ли может состояться в апреле, как это было намечено лидерами четырех стран на прошлом саммите в Париже.

"Я уверен, что когда лидеры скажут, что встретятся в апреле, тогда они ... но, что я не вижу, то это подготовки (к встрече)", – заявил Пристайко журналистам.

"К декабрьской встрече ... (подготовка) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не видел ничего подготовленного. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.