СМИ сообщают, что Богдан собрался в отставку. В этот раз якобы по-настоящему

Сразу несколько СМИ сообщили о возможной скорой отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

Первым о возможной отставке написала Украинская правда со ссылкой на пять источников в окружении Богдана и Кабмине.

Глава ОП якобы уже обсуждал увольнение со своими заместителями. О причинах такого решения не сообщается.

О намерении Богдана уйти в отставку сообщает и РБК-Украина со ссылкой на два источника. Один из них сказал, что глава ОП уже написал заявление, причем "на этот раз официально".

В окружении президента якобы говорят, что ситуация должна прояснится утром 11 февраля. Отмечается также, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении Богдана на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

НВ со ссылкой на три высокопоставленных чиновника во власти сообщает, что Богдан готов покинуть свою должность незамедлительно.

Он якобы эмоционально дал понять коллегам, что хочет сложить свои полномочия и даже пропустил традиционную встречу с представителями Кабинета министров и парламента. Один из министров Кабмина Гончарука также подтвердил НВ, что отставка Богдана крайне вероятна.

Напомним, в начале августа в Сети уже появлялась информация об отсавке Андрея Богдана. Тогда ряд СМИ опубликовали его заявление с соответствующей просьбой. Но тогда информация не подтвердилась, в ОП пояснили, что все чиновники написали подобные заявления и они лежат на столе у Зеленского.