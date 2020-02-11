Должны быть "соросята" и "антисоросята": Зеленский не ощущает влияния Сороса на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не чувствует какого-либо влияния со стороны американского миллиардера Джорджа Сороса на Украину.

Об этом он сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

Президент заверил, что не знаком с Соросом, никогда с ним не встречался и не является одним из "соросят".

"Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", – сказал он.

Зеленский отметил, что воспринимает с юмором неологизм "соросята", которые используют некоторые депутаты даже из фракции "Слуга народа" в отношении нынешнего Кабмина.

При этом президенту не нравится ситуация, если все правительство "одинаковое", так как в такой ситуации не существует другого мнения.

"Если нет другой точки зрения, то иногда могут быть роковые ошибки. То есть тебе нужно слышать разные вещи, разные прогнозы, разные риски. Поэтому, мне кажется, что должны быть разные – и "соросята", и "антисоросята", если хотите так их называть", – считает он.

Зеленский подчеркнул, что члены правительства, работая вместе, в первую очередь должны выполнять свои задачи.

Президент отметил, что нынешний Кабмин был сформирован из молодых людей, которые не заинтересованы в коррупции, а "настроены на сам процесс" работы. При этом он указал, что сейчас есть вопросы по изменениям в правительстве, к некоторым людям.

Стоит отметить, что недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил слова депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского о том, что у фракции есть немало "соросят". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Я здесь не согласен с Александром Анатольевичем, видимо потому, что 40% от фракции в 248 народных депутатов - это многовато. Я понимаю, о чем говорил Дубинский, но я думаю, что все-таки меньше представителей этой категории", - сказал Разумков.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Новым главой ОП назначен Андрей Ермак. До этого он занимал должность помощника президента.

Близкий к адвокату президента США Руди Джулиани американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас заявил, что целью команды Трампа, и Рудольфа Джулиани в частности, было уменьшить влияние на президента Украины Владимира Зеленского так называемых "людей Сороса".