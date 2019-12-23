Адвокат Трампа поделился выводами, сделанными после недавней поездки в Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани поделился результатами своей поездки в Украину, во время которой пытался пролить свет на вопрос импичмента. Об этом сообщает Daily Mail.

Джулиани дал интервью основателю консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирку. Адвокат Трампа поведал новую теорию заговора, в которой посольство США в Украине, во главе с Мари Йованович, "подавило" попытки Киева расследовать исчезновение американской помощи, так как деньги ушли неправительственной организации Джорджа Сороса.

В интервью Джулиани также подчеркнул, что новыми выводами он уже поделился с президентом.

"Я уведомил об этом президента", – рассказал Джулиани в 30-минутном интервью.

Так, по словам адвоката, он обнаружил, что еще в 2017 году организация, которую Джулиани назвал "украинским счетным органом" провела исследование и обнаружила пропажу иностранной помощи в размере 5,3 млрд долларов. Украинское ведомство попыталось провести расследование.

Но Джулиани утверждает, что США, при администрации Обамы, попытались "замять" расследование.

"Внезапно, сотрудники американского посольства, под контролем Марии Йованович, я называю ее Святой Мари Йованович, подошли и сказали им (украинцам, – ред.) – "нет необходимости делать это, мы согласны с такими тратами", – рассказал Джулиани.

Далее адвокат Трампа попытался объяснить, почему посольство "замяло" расследование в Украине, связанное с коррупцией в правительстве. По его мнению, деньги направлялись в неправительственные организации, которыми руководил миллиардер Джордж Сорос и его дети.

В США Сорос часто фигурирует в теориях заговора. Он пожертвовал миллиарды своему благотворительному фонду, а также является крупнейшим спонсором Демократической партии и оппонентом для консерваторов.

Джулиани не предоставил никаких доказательств своим догадкам по поводу Сороса, но выдвинул еще одну теорию о том, что бизнесмен-миллиардер мог финансировать украинские усилия по вмешательству в выборы США 2016 года.

Благотворительный фонд Сороса действительно работает в Украине, но в организации заявляют, что работают во всех странах бывшего СССР, чтобы помочь им укрепить демократию.

Адвокат Трампа также подчеркнул, что за коррупцией в Украине стоит Сорос, получавший американскую помощь.

"Деньги выдавались посольству, и вы знаете, кому они были вручены – не правительству, а неправительственным организациям. Кто такие НПО? Сорос и его дети", – заявил Джулиани.

Так, адвокат считает, что это была "настоящая коррупционная схема, прикрываемая нашим посольством". Джулиани также заявил, что его выводы оправдывают разговор Трампа 25 июля с президентом Владимиром Зеленским.

"Это полностью оправдывает ту первую часть его (Трампа, – ред.) разговора с Зеленским о безответственном расходовании денег. Люди в Украине, просили меня поблагодарить Трампа за то, что он был первым президентом, который бросил вызов коррупции", – добавил Джулиани.

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