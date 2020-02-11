В Киеве – Ермак, в Москве – Козак. Что изменит в отношениях с РФ новый глава ОП

Чем известен Андрей Ермак

В отличие от Андрея Богдана, его тезку Андрея Ермака можно вполне назвать человеком Зеленского. Новоназначенного главу Офиса президента с Зеленским связывают давние дружеские и партнерские отношения.

Знакомство Зеленского с Ермаком состоялось еще в середине 2000-х годов. Как раз в то время студия "Квартал 95" начала выпуски своих шоу на телеканале "Интер". Позже деловые отношения плавно переросли в дружеские, о чем неоднократно заявлял сам Ермак, публично называя нынешнего главу государства "своим другом".

После победы на президентских выборах Зеленский назначил Ермака своим помощником. Нынешнему главе ОП удалось показать себя, как эффективного переговорщика на международной арене. Это касается и вопроса обмена пленными, и международных встреч, например, Нормандского саммита.

"Результативность переговоров в прошлом году – два обмена пленными, успешные переговоры по транзиту газа, успешная подготовка саммита в Нормандском формате, – именно это обусловило приближение Ермака к президенту. Зеленский очень ценит командных игроков и эффективных исполнителей. Ермак, по сути, является некой машиной по переговорам, по исполнению поручений. Поэтому нет ничего удивительного в его назначении главой ОП. Он стал очень эффективным исполнителем для Зеленского, демонстрируя лояльность и умение работать в команде", – считает политолог Владимир Фесенко.

"Богдан чужой. Он попал к Зеленскому во время избирательной кампании. Это человек Коломойского. Ермак – свой. Он и Зеленский знают друг друга много лет, сотрудничают и дружат. Поэтому отставка Богдана показывает, что Зеленский начинает приближать к себе людей, с которыми он работал и которых он давно знает. Зеленский формирует круг первых лиц из своих, на которых он может опереться", – отметил политолог Кирилл Молчанов.

Новые отношения с Россией

Назначение Ермака совпало с заявлением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что замглавы АП РФ Дмитрий Козак официально будет курировать украинское направление.

"Я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", – сказал Песков.

Пользователи социальных сетей тотчас увидели в этом определенную "зраду". Появились заявления о том, что Ермак якобы будет "продавливать" пророссийский политический курс. Однако в ОП отметили, что приоритеты государства останутся неизменными.

"Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью", – отметили в ОП.

А вот по мнению политолога Владимира Фесенко, назначение Ермака и официальное признание Кремлем роли Козака в украинском направлении – не совпадение. Более того, обоюдной задачей двух политиков станет выстраивание переговоров по Донбассу напрямую, по линии аппаратов президентов России и Украины.

"Тандем "Ермак - Козак" возник в прошлом году. Впервые он проявился при первом обмене в сентябре прошлого года. И после этого еще было, как минимум, два результативных проявления работы этого тандема. Второй обмен с ОРДЛО в декабре и переговоры по транзиту газа. Так что у них сложились конструктивные отношения, и Ермак это признавал в интервью, – говорит Фесенко. – Поскольку оба участвовали в переговорах по Донбассу – теперь они примут официальный характер и будут осуществляться по линии Офиса президента, напрямую. Если Козак будет теперь представлять Россию и в Нормандском формате, то тогда конечно, это очень существенно повлияет на стилистику переговоров. С Сурковым у Ермака были отношения очень сложные. Сурков ни о чем не хотел договариваться. Но и с Козаком надо быть тоже очень осторожным, он может затягивать нас в разные ловушки".

Прочь от "Привата"

Назначение Ермака, по мнению экспертов, опрошенных Фокусом еще означает, и то, что Зеленский решил окончательно дистанцироваться от группы "Приват" и в частности, от олигарха Игоря Коломойского. Напомним, уже экс-глава ОП Андрея Богдана неоднократно называли человеком, близким к этому бизнесмену. Да и Зеленского обвиняли в слишком тесном сотрудничестве с Коломойским. Однако и обыски на продакшн-студии "1+1", и отставка Богдана говорят о том, что время "Привата" в ОП прошло, считает политолог Вадим Карасев.

"С точки зрения внутренней политики – это символическая и практическая замена. Это прочь от Коломойского, и я думаю, что это окончательное от него дистанцирование", – отметил эксперт.

Переформатирование групп влияния в Офисе президента может означать новую масштабную войну между группой "Приват" и окружением Зеленского, считает политтехнолог Андрей Золотарев.

"Влияние Коломойского на Офис президента слабеет. И те люди, которые ассоциируются с Коломойским, они потихонечку будут вытесняться на периферию. А учитывая, что в команде был заметен еще и межличностный конфликт, то рано или поздно Зеленский должен был сделать выбор. И выбор сделан по переформатированию команды. Мы стоим на пороге старта более масштабного и серьезного конфликта между Зеленским и группой "Приват", – прогнозирует эксперт.

Однако политолог Владимир Фесенко уверяет, что группы "Приват" в Офисе президента не было. Из всех людей, которые были близки к Коломойскому, по словам эксперта, в ОП был только Андрей Богдан, который исполнял роль посредника между бизнесменом и Банковой.

"Если говорить о группах влияния в ОП, то самой мощной, с которой, кстати, у Богдана и не сложились отношения – это "квартальцы". Если мы поставим вопрос, к какой группе относится Ермак – формально, он близок к "квартальцам", но я думаю, что он, как и Богдан – самостоятельный игрок. Он контактировал с "квартальцами", но не входил в постоянную часть этой команды, он был партнером команды. Думаю, просто Богдан переоценил свои силы и избрал не очень правильную тактику коммуникаций внутри команды. Это, наверное, его и подвело. С уходом Богдана влияние Коломойского на Зеленского, на команду президента станет существенно слабее", - отметил политолог.

Богдана отправят в почетную ссылку

Впрочем, по мнению экспертов, Андрей Богдан после своего увольнения, не исчезнет из политической орбиты страны. По мнению политолога Кирилла Молчанова, экс-главу ОП отправят в "почетную ссылку" на достаточно хорошую должность.

"Вряд ли Зеленский окончательно распрощается с Богданом. Думаю, скорее всего, ему придумают место почетной ссылки. Не исключено, что он может возглавить Высший совет правосудия. Это институция, которая ведает всеми судами. Это юридическое направление, оно ему понятно и близко. Вполне вероятно, что он туда и будет перемещен", - добавил эксперт.