Ермак: С Козаком еще не говорил, курс Украины по Донбассу не изменится

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что после назначения на должность продолжит заниматься переговорами с РФ по прекращению войны на Донбассе и обмену пленными. Об этом он рассказал на брифинге.

"Я не оставлю те направления, которыми я управлял и опекал в последнее время. Для президента и Офиса президента главным приоритетом есть и всегда будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины, поэтому это направление остается приоритетным", – заявил Ермак.

Он добавил, что еще не общался с вице-премьером РФ Дмитрием Козакок, после его назначения куратором украинского направления в Кремле. Ермак отметил, что такие контакты в будущем будут, но курс Украины по Донбассу не изменится.

"Независимо от того, кто будет представлять РФ на переговорах в Минске или нормандском формате принципы, которые задекларировал Зеленский остаются неизменными. Они остаются такими, какими были накануне саммита в Париже", – подчеркнул Ермак.

Он заявил, что выборов в ОРДЛО могут состоятся только после вывода всех "иностранных вооруженных группировок, незаконных вооруженных людей" и перехода границы под контроль правительства. Если эти условия будут соблюдены, выборы могут пройти 25 октября.

"Это наша мечта. Это было бы логично если выборы были проведены на всей территории Украины. Но есть условия, без выполнения которых это невозможно", – заявил Ермак.

При этом он готов сотрудничать со "всеми адекватными патриотическими силами" и при необходимости по 10-20 раз повторять, что такое "формула Штайнмайера" и какой план украинской власти.

Напомним, Фокус разбирался, почему Зеленский провел кадровую рокировку в ОП и что изменит в отношениях с РФ новый глава ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

В ОП заявили, что с назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится.