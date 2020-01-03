Глобальная заморозка или новый план Зе: что ждет Донбасс в 2020 году

Эксперты прогнозируют: в этом году Украине придется решать проблемы ОРДЛО при слабой международной поддержке и сильном давлении со стороны России

Эксперт Института будущего Игорь Тышкевич раскрывает свеженапечатанный ежегодный отчет. В нем – основные тенденции года минувшего и прогнозы на 2020-й. В том числе и для Донбасса.

Он предполагает, для региона существует несколько вариантов развития событий. Наиболее невероятные из них – аннексия или военная операция со стороны РФ. "Если Россия не пошла по "крымскому сценарию" раньше, то уже и не пойдет. Что же касается силового варианта, то Путину он не выгоден экономически".

"Скорее всего, конфликт будет существовать в том виде, в котором существует сейчас – "ни войны, ни мира": с перманентными обострениями и разговорами о реинтеграции без практических шагов, – поясняет эксперт. – Речь будет идти о локальной дестабилизации – увеличении количества обстрелов, эскалации на некоторых участках фронта. Особенно накануне очередного раунда международных переговоров".

Еще один вариант: старт реализации мирного плана. Какого? "Один из них на украинских условиях. Другой – на условиях Путина, – уточняет эксперт. – Например, сценарий "троянский конь", когда Россия быстро в одностороннем порядке выводит своих боевиков с Донбасса и прекращает поддержку региона. В этом случае Украина вынуждена взять территории под контроль и самостоятельно решать вопрос восстановления Донбасса, неся политические, демографические и финансовые потери". Еще один план – контроль миротворческих миссий. "Тогда Россия уходит с востока страны постепенно, а контроль переходит не Украине, а международным организациям, которые гарантируют безопасность и подготовку к политической и экономической реинтеграции", – продолжает Тышкевич. В этом случае Украина будет вынуждена идти на политические уступки. Возможно, стороны будут реализовывать "минские соглашения" в доработанном или скорректированном виде. "В этом случае Украина вынуждена будет согласиться на частичную автономию сепаратистских регионов и признать местные нелояльные к центральным властям элиты", – поясняет политолог.

Как промежуточный вариант: в 2020-м Киев заявляет о невозможности найти быстрый выход из кризиса и пытается заморозить конфликт, выйдя из активного переговорного процесса.

Директор Украинской правовой консультативной группы Надежда Волкова считает, что развитие событий на Донбассе будет зависеть, в первую очередь, от украинской позиции. "Если Украина займет более решительную, а главное – активную в вопросе завершения войны, не только с политической точки зрения, но и гуманитарной, правовой, в этом вопросе мы увидим прогресс, - говорит она. – Украина должна определиться со своими целями: сохранять в геополитическом пространстве свое место как "жертвы Российской агрессии" или же начать спасать людей – инициировать процессы реинтеграции".

Переформатирование Минска

Декабрьская встреча в "нормандском формате" показала: стороны готовы выполнять "минские соглашения" в гуманитарной части. Но после завершения процесса разведения сил, обмена пленными и прекращения огня, придется переходить к их политической части. Президент Зеленский уже дал понять: готов работать, но при условии внесения в документ правок.

Его позицию в Париже поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Последняя уточнила: "минские соглашения – все еще "безальтернативный", но уже не "окаменевший" документ. "Мы надеемся, он станет гибким, и будет оживлен", - сказала она.

В Офисе президента говорят, как о локальных уточнениях, так и глобальных.

"Если мы сегодня, например, говорим о безоговорочном прекращении огня, то давайте дополним, как мы это контролируем и обеспечиваем, кто за это отвечает", - говорит помощник президента Украины Андрей Ермак.

В то же время Зеленский пытается избежать закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе, то есть в Конституции. Он говорит о расширенной децентрализации и одинаковых условиях для всех регионов. А еще настаивает: сначала надо решить вопрос контроля границы, и только потом – местных выборов.

Скорее всего, Зеленский будет пытаться реализовать свой сценарий по введению в переговорный процесс в Минске представителей Донбасса, которые после начала конфликта выехали с неконтролируемых территорий. "С помощью бывших жителей оккупированных территорий усиливается голос Украины", - говорит Виктор Андросов, исполнительный директор Украинского института будущего.

По оценкам экспертов, Зеленский планирует разработать комплекс поправок к "минским соглашениям" к марту, то есть к новой встрече в "нормандском формате".

Гуманитарная часть

Но до этого Украине придется выполнить еще ряд гуманитарных заданий.

Первое – договариваться о новом этапе взаимного освобождения людей. После обмена 29 декабря на неподконтрольных Украине территориях остаются еще около двухсот заложников – как военных, так и гражданских. Пребывание всех их в подвалах, СИЗО и колониях, боевики ныне не подтверждают – поэтому в ближайшие месяцы Украине в Минске придется не просто требовать освобождения, но и доказывать факты насильственного удержания своих граждан.

Два обмена пленными в этом году - безусловное достижение президента Зеленского, активировавшего переговорные процессы.

Второе – решить вопрос о полном прекращении огня. Ожидалось, что это может произойти с 1 января, но уже в первые дни нового года боевики четыре раза нарушили договоренности.

Третье – назвать новые точки разведения войск. Поговаривают, в их числе может быть поселок Зайцево, на территории которого находится КПВВ "Майорск". Именно там проходил обмен пленными. В правительстве признаются: свой вариант районов разведения предложили – ныне позиции согласовываются в Минске. "Точки будут иметь абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию соприкосновения", – говорит министр обороны Андрей Загороднюк. Кроме того, на других участках могут быть открыты новые контрольные пункты.

Также в правительстве говорят и о ряде других гуманитарных шагов. Например, глава МИД Вадим Пристайко не исключает даже восстановления железнодорожного (в частности, и грузового) сообщения с неподконтрольными территориями. А глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова настаивает: пенсионеры, проживающие на неподконтрольных украинскому правительству территориях, имеют право получать украинскую пенсию.

В ожидании выборов

А вот местных выборов в 2020-м на оккупированных территориях, скорое всего не будет, прогнозируют и украинские, и иностранные эксперты.

"Выборы на Донбассе не могут состояться, пока там находятся русские, которые контролируют границу", – отмечает американский дипломат Уильям Тейлор.

"Москва не пойдет на уступки до тех пор, пока не сможет вернуть Донбасс Украине в виде троянского коня, который перекроет путь в ЕС"

Ныне в Офисе президента настаивают: вопрос проведения выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен проясниться на следующем саммите "нормандской четверки". Андрей Ермак уточняет, чтобы организовать выборы, за 90 дней до них должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены боевики. Он говорит: с украинской стороны желание проводить выборы есть. "Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины – было бы очень символичным", – говорит он.

Но пока у Украины и России позиции о контроле границы разная.

Один из вариантов уступок для проведения выборов, накануне нового года озвучил Тейлор. "Россия может передать границу не украинскому правительству, а неким международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, или ООН, которые взяли бы под контроль границу и обеспечили безопасность на территории "непризнанных республик", чтобы прошли выборы", – пояснил он. Эксперты отмечают: ныне это согласованная позиция международных партнеров, осталось лишь узнать мнение Кремля.

По словам американского политолога Питера Залмаева, Путин занял выжидательную позицию, которую можно описать поговоркой "вода камень точит". "Москва не пойдет на уступки до тех пор, пока не сможет вернуть Донбасс Украине в виде троянского коня, который перекроет путь в ЕС", – убежден он.