Депутат Соболев, у которого убили сына, заявил о готовящемся на него покушении

Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев заявил, что на него и его семью готовится новое покушение.

Об этом он заявил в видеообращении у себя в Facebook.

При этом, полиция якобы обо всем знает, но все-равно с пятницы до понедельника сняла с семьи Соболева охрану.

"И это несмотря на то, что есть поручение главного следственного управления Киева об обеспечении мер безопасности. У меня вопрос. Это все случайно?", – говорит депутат.

Также Соболев настаивает на том, что за предыдущие два месяца следствие по делу убийства его сына не продвинулось ни на шаг.

В этой связи депутат обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"У меня огромная просьба к вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем плотном графике 5 минут для меня", – говорит он.

"Я готов предоставить всю информацию, благодаря которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, а и предотвратить много новых смертей", – добавил Соболев.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Позже стало известно, что подозреваемые в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии.