Депутат Соболев, у которого убили сына, заявил о готовящемся на него покушении
Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев заявил, что на него и его семью готовится новое покушение.
Об этом он заявил в видеообращении у себя в Facebook.
При этом, полиция якобы обо всем знает, но все-равно с пятницы до понедельника сняла с семьи Соболева охрану.
"И это несмотря на то, что есть поручение главного следственного управления Киева об обеспечении мер безопасности. У меня вопрос. Это все случайно?", – говорит депутат.
Также Соболев настаивает на том, что за предыдущие два месяца следствие по делу убийства его сына не продвинулось ни на шаг.
В этой связи депутат обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
"У меня огромная просьба к вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем плотном графике 5 минут для меня", – говорит он.
"Я готов предоставить всю информацию, благодаря которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, а и предотвратить много новых смертей", – добавил Соболев.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
- Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков также заявил, что убийца сына Соболева – Андрей Лаврега – ветерана АТО и ему пообещали заплатить $21 тыс. долларов за "работу".