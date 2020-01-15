Соболев об убийстве своего 3-летнего сына: В контакте с киллерами был минимум один полицейский

"Стрелок ездил на стрельбища, он готовился. И никто ничего не слышал, и не хочет слышать", – говорит депутат Киевского облсовета

Два человека, причастных в убиству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева "гуляют на свободе" в Украине.

Об этом на пресс-конференции рассказал сам Соболев.

Также депутат заявил, что "как минимум один сотрудник полиции был в полном контакте с людьми, которые выполняли заказ".

"Прошло 50 дней, и что? Мы по крупицам собираем информацию и что мы видим? Стрелок ездил на стрельбища, он готовился. И никто ничего не слышал, и не хочет слышать", – говорит Соболев.

Адвокат депутата, в свою очередь, объяснил: покушение на его подзащитного напрямую связано с бизнес-деятельностью Соболева, которая была связана с торговой сетью "Обжора".

Соболев очертил и круг подозреваемых в покушении на него: это судья Высшего хозсуда Артур Емельянов, с которым у Соболева давний конфликт, экс-судья того же суда Виктора Третьякова, Евгения Бурун (бывший руководитель сети супермаркетов "Обжора" в Донецке) и Николай Будыка (бизнесмен, с которым у Соболева был конфликт в Мариуполе).

На пресс-конференции Соболев также заявил, что готов выплатить 2 млн грн тому, кто предоставит ему информацию, подтверждающую заказчика.

Если на заказчика выйдет полиция, то семья Соболева, готова эти деньги выплатить на технические средства или "куда они скажут".

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Позже стало известно, что подозреваемые в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии.