Убийство сына депутата Соболева: обвиняемый частично признал вину (видео)

Обвиняемый в убийстве мальчика извинился перед пострадавшими за "случившееся".

Один из обвиняемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева частично признал свою вину.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Отмечается, что прокурор Максим Червоный огласил в суде обвинительный акт в отношении Андрея Лавреги, убившего мальчика по неосторожности, и Евгения Семенова, которого называют пособником преступления.

По словам прокурора, обвиняемые выполняли заказное убийство депутата из корыстных побуждений по указаниям лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

В частности, Лаврега обвиняется в законченном покушении на умышленное убийство Соболева, покушении на заказное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, убийстве сына Соболева по неосторожности, незаконном обращении с огнестрельным оружием, а также использовании поддельного паспорта.

[ + – ]

Во время заседания Лаврега признал все обвинения, кроме покушения на Соболева.

По его словам, он не планировал убивать или калечить Соболева или его семью. Он также извинился перед пострадавшими за "случившееся".

Второй обвиняемый, Семенов, свою вину не признает. При этом и Лаврега, и Семенов заявили, что будут давать показания.

Как уточняет Нromadske, двое вероятных организаторов покушения на Соболева – Юрий Ткаченко и Юсуп Абуев – находятся в международном розыске.

Следующее заседание запланировано на 20 января.

Отметим, 1 декабря 2019 года около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Позже стало известно, что подозреваемые в покушении на Соболева и убийстве его сына воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии. Министр внутренних дел Арсен Аваков также заявил, что убийца сына Соболева – Андрей Лаврега – ветеран АТО и ему пообещали заплатить $21 тыс. долларов за "работу".

В мае Соболев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать возможным передачу собранных собственноручно доказательств покушения на свою жизнь, в результате которого погиб его 3-летний сын.