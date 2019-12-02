Воевал на Донбассе, есть награды. Комбат рассказал о подозреваемом в убийстве сына Соболева

Один из задержанных был снайпером

Подозреваемые в покушении на депутата Вечеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына воевали на Донбассе в рядах "Правого сектора". Их фамилии Семенов и Лаврега. Об этом сообщают Обозреватель и Страна со ссылкой на источники.

Экс-коммандир 8-й отдельной роты "Правового сектора", комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт с позывным "Червень" в комментарии изданию Гордон подтвердил, что подозреваемые воевали на Донбассе.

"Один из задержанных – Семенов. Если не ошибаюсь, зовут Алексей. Но его я не очень хорошо помню, поэтому мало что могу о нем рассказать. А вот Андрей Лаврега – если это тот, о ком я думаю, – один из самых смелых бойцов был. По-моему, сам из Черкасской области. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок. Армия воюет по три месяца – потом ротация бригад. Он был снайпером. Очень смелый и хороший парень. Награжден государственными наградами. Причем Лаврега очень молодой. Он пришел на войну добровольцем, когда ему было всего 17 лет", – рассказал Червень.

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По его словам, он вернулся домой около семи месяцев назад со словами "Больше не могу, я наелся. Не знаю, что буду дальше делать".

"После этого не подымал трубку мы волновались за него. Контакта с ним не было. И таких, как он, – сотни, тысячи", – подчеркнул Червень.

Он не исключает, что Лаврега мог связаться с криминалитетом, и призвал не очернять добровольческое движение.

"Это вина не их, а нашего государства и власти. Мы говорим обо всем – выборах, социологии, президентах, но не о войне. Вообще Лаврега – это хороший парень, пример для других. Не наркоман какой-то, не алкоголик, не убийца. Это хладнокровный, четкий парень, который говорил: "Украина – моя земля". Он несколько раз был ранен. Однако, судя по всему, война из него не вышла. Возможно, попал в какую-то банду. И это страшная трагедия", – сказал Червень, добавив что ветераны Донбасса не проходят необходимый курс реабилитации.

Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что полиция вышла на след заказчика убийства.

"Вышли на заказчика убийства и вскоре его примут", – сказал источник.

Издание также подтверждает, что задержанные Они были участниками "Правого сектора".

Напомним, в полиции сообщили, что задержанным по 18 и 19 лет. Один из них является уроженцем Западной Украины, второй – Центральной. При этом их фамилии не назвали, а на вопрос об участии подозреваемых в боевых действиях на Донбассе в рядах Правого сектора, глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что слухи не комментирует.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.