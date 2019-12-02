В Соболева стреляли из дома напротив, подозреваемым по 18 и 19 лет, – полиция

Следствие рассматривает три версии покушения

Киллер стрелял в депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева из дома. Об этом сообщил на брифинге руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, сначала рассматривалась версия, что киллер стрелял из автомобиля, но, когда эксперты отследили траекторию полета пули, оказалось, что убийца находился в доме напротив. В этом доме были обнаружены доказательства, в частности коробка, в которую упала гильза после выстрела.

Оперативники обнаружили оружие, из которого вероятно был произведен выстрел. Стреляли из карабина калибром 7,62 мм. В ближайшее время будет произведен следственный эксперимент, а суд изберет меру пресечения подозреваемым.

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Полицейские задержали двоих подозреваемых. Им по 18 и 19 лет. Один является уроженцем Западной Украины, второй - Центральной.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в ходе обысков были обнаружены фальшивые документы и другие доказательства. По его словам, сейчас рассматриваются три версии покушения – семейно-бытовые проблемы, нынешняя профессиональная деятельности и финансово-экономическая деятельность Соболева. Последняя версия является приоритетной.

Соболева взяли под охрану полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.