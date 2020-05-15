Убийство сына депутата в Киеве: отец обратился к президенту

2020-05-15 09:35:00

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Вячеслав Соболев признался, что потерял веру в правоохранительные органы

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать возможным передачу собранных собственноручно доказательств покушения на свою жизнь, в результате которого погиб его 3-летний сын. Об этом депутат написал у себя на странице Facebook.

"Я не знаю, кто покрывает заказчиков моего убийства и причастных к смерти сына, но я точно знаю, что все виновники получат заслуженные наказания. У меня есть достаточно фактов и свидетельств очевидцев для этого. Но, к сожалению, веры в правоохранительные органы нет", – пояснил Соболев.

Он добавил, что предоставит все собранные самостоятельно доказательства по делу.

"Поэтому я обращаюсь к нашему президенту. Я готов предоставить Вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства", – заявил депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В апреле еще одному фигуранту дела об убийстве сына депутата сообщили о подозрении. Подозреваемого обвъявили в международный розыск.
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