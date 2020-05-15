Убийство сына депутата в Киеве: отец обратился к президенту

Вячеслав Соболев признался, что потерял веру в правоохранительные органы

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать возможным передачу собранных собственноручно доказательств покушения на свою жизнь, в результате которого погиб его 3-летний сын. Об этом депутат написал у себя на странице Facebook.

"Я не знаю, кто покрывает заказчиков моего убийства и причастных к смерти сына, но я точно знаю, что все виновники получат заслуженные наказания. У меня есть достаточно фактов и свидетельств очевидцев для этого. Но, к сожалению, веры в правоохранительные органы нет", – пояснил Соболев.

Он добавил, что предоставит все собранные самостоятельно доказательства по делу.

"Поэтому я обращаюсь к нашему президенту. Я готов предоставить Вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства", – заявил депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Позже стало известно, что подозреваемые в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также заявил, что убийца сына Соболева – Андрей Лаврега – ветерана АТО и ему пообещали заплатить $21 тыс. долларов за "работу".

В апреле еще одному фигуранту дела об убийстве сына депутата сообщили о подозрении. Подозреваемого обвъявили в международный розыск.