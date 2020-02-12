Украина в ТКГ: Россия должна вывести боевиков с Донбасса для начала политического процесса

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе настаивает на необходимости прекращения огня на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес Российской Федерации", – сообщила она.

Речь шла о пункте 4.9, в котором подчеркивается важность полного выполнения Россией Минских соглашений, прекращения военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований.

"Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т.ч. выборов", – пишет Олифер.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Владимир Зеленский, комментируя предложение Игоря Коломойского, заявил, что Украина не будет менять евроинтеграционный курс и не будет возвращаться к налаживанию отношений с Россией.