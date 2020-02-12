ЕС не снимет с России санкции, пока не будет прогресса с Минскими соглашениями

Европейский Союз не будет снимать экономические санкции с России до прогресса в выполнении Минских соглашений.

Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, решение по снятию санкций принимаются совместно всеми государствами-членами Европейского Союза.

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались – что если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это принципиальная черта, страны-члены поддерживают эту линию. И конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем… Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", – сказал он.

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