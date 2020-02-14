Появилась возможность окончить войну на Донбассе, – организаторы Мюнхенской конференции

Война в Украине создает угрозу безопасности на евроатлантическом пространстве, а также исключает улучшение отношений между Киевом и Москвой.

Об этом говорится в заявлении организаторов Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

Отмечается, что война в Украине – это трагедия для всех, кто пострадал от насилия.

"Эта горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе", – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что для прекращения войны и перспектив конструктивного диалога между Украиной и РФ целесообразно искать политическое решение.

Решение актуальный проблем относительно безопасности, гуманитарных, экономических и политических вопросов также поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом и будет способствовать построению устойчивой архитектуры взаимной безопасности в евроатлантическом регионе, включая усиленное сотрудничество по уменьшению ядерной угрозы.

Последние события, говорится в документе, открыли путь к прогрессу. В заявлении упомянуто о взаимном освобождении заключенных и соглашении об определении дополнительных пунктов разведения сил; упомянуты октябрьская договоренность о выборах в Донецке и Луганске и предоставление специального статуса этим регионам после выборов в случае подтверждения со стороны ОБСЕ, что выборы прошли справедливо и свободно.

В 2020 году планируется следующая встреча в нормандском формате, будет продолжаться работа в Трехсторонней контактной группе и другие дипломатические обмены. Все это дает возможность двигаться вперед к завершению войны, которая за последние шесть лет унесла жизни более 13 000 человек, нанесла ранения более 25 000, а 2,5 млн людей выгнала из своих домов.

"Окном возможностей, которое открылось, надо воспользоваться", – говорится в заявлении.

Также предлагаются 12 "практических, конкретных шагов", которые помогут в решении некоторых проблем в гуманитарной, экономической, политической сферах, а также в сфере безопасности. В частности, эти шаги включают в себя возобновление работы СЦКК, начало нового диалога в нормандском формате на уровне военных, запуск сотрудничества с привлечением всех причастных сторон с целью поиска людей, пропавших без вести в результате войны на востоке и так далее.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии. В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время выступления на Мюнхенской конференции в прошлом году экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Россия первой прекратит стрельбу, то на Донбассе наступит мир, а если первой прекратит Украина, то Украины не будет.