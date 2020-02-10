Зеленский впервые примет участие в мюнхенской конференции по безопасности
2020-02-10 13:18:14
Мюнхенская конференция проходит ежегодно с 1963 года
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом в понедельник сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер, пишет Интерфакс.
По его словам, Украина остается важным пунктом европейской политики в области безопасности.
"Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина – важный пункт европейской политики", – сказал Ишингер журналистам в Берлине.
Мюнхенская конференция проходит ежегодно с 1963 года. В этом году участие в форуме примут около 850 гостей высокого уровня. Среди них: 40 глав государств и правительств, 60 министров иностранных дел, 40 министров обороны, а также много других важных персон.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время выступления на Мюнхенской конференции в прошлом году экс- президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Россия первой прекратит стрельбу, то на Донбассе наступит мир, а если первой прекратит Украина, то Украины не будет.
-
Владимир Зеленский побывал на аудиенции у Папы Франциска в Ватикане. После этого он заявил, что Понтифик может сыграть важную роль в установлении мира в Украине.