Зеленский после встречи с Франциском заявил, что у него имидж "президента мира"

Президент также пригласил Папу Римского посетить Украину, в том числе и Донбасс

Президент Владимир Зеленский считает, что Папа Римский Франциск может сыграть важную роль в установлении мира в Украине.

Об этом Зеленский заявил после аудиенции у Папы Франциска в Ватикане.

"Главное, о чем мы говорили – это мир. Он даже назвал меня "президентом мира". Вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – говорит Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что его встреча с Франциском состоялась до встречи нормандской четверки в Берлине. В этой связи Зеленский попросил Папу помочь с освобождением украинских пленных.

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Также глава Украины поблагодарил Папу Римского за программу "Папа для Украины", благодаря которой помощь получили 900 тыс. украинцев, пострадавших на Донбассе.

Программа была запущена еще летом 2016 года, во время визита в Украину госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Спустя год в католических церквях Европы, по призыву Папы Франциска, состоялся сбор средств на нужды пострадавших в Украине. Сам Папа тоже пожертвовал значительные средства.

В конце аудиенции Зеленский пригласил Франциска в Украину.

"Уверен, что он будет в Украине и не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что происходит на Востоке, нужно ехать на Восток", – заявил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре прошлого года в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) Папа Римский Франциск вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал тогда он.

Папа Римский Франциск обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане с призывом присоединиться к молитве о мире на востоке Украины.