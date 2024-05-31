"Никто не сможет контролировать": Ватикан не поддерживает удары западным оружием по РФ

Кардинал Пьетро Паролин отмечает, что сегодня стоит сфокусироваться на возвращении украинских детей из России, поскольку использование западного оружия на территории РФ может привести к эскалации.

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Разрешение на использование Украиной оружия, предоставленного странами НАТО для ударов по территории России, будет означать "неконтролируемую эскалацию" конфликта, Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, пишет издание ANSA.

"Я думаю, что такая возможность должна волновать всех тех, кому в сердце судьба нашего мира. Это может привести к эскалации, которую уже никто не сможет контролировать", — сказал он.

Он напомнил, что Ватикан работает на гуманитарном уровне. Сейчас главный фокус — на возвращении украинских детей из России. По его мнению, "другого пути нет".

Напомним, что 31 марта, Папа Римский Франциск во время пасхального послания заявил о необходимости уважения к принципам международного права, а также призвал к обмену пленными между Россией и Украиной.

9 марта Папа Римский заявил, что Украина должна найти смелость поднять "белый флаг" и согласиться на переговоры с Россией.