"Ніхто не зможе контролювати": Ватикан не підтримує удари західною зброєю по РФ

Кардинал П’єтро Паролін наголошує, що сьогодні варто сфокусуватися на поверненні українських дітей з Росії, оскільки використання західної зброї на території РФ може призвести до ескалації.

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Дозвіл на використання Україною зброї, наданої країнами НАТО для ударів по території Росії, означатиме "неконтрольовану ескалацію" конфлікту, Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, пише видання ANSA.

"Я думаю, що така можливість має хвилювати всіх тих, кому в серці доля нашого світу. Це може призвести до ескалації, яку вже ніхто не зможе контролювати", — сказав він.

Він нагадав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні. Нині головний фокус — на поверненні українських дітей з Росії. На його думку, "іншого шляху немає".

Нагадаємо, що 31 березня, Папа Римський Франциск під час великоднього послання заявив про необхідність поваги до принципів міжнародного права, а також закликав до обміну полоненими між Росією та Україною.

9 березня Папа Римський заявив, що Україна має знайти сміливість підняти "білий прапор" і погодитися на переговори з Росією.