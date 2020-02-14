МИД: "Мюнхенский план" по Донбассу не отражает официальную позицию Украины

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", – заявили в министерстве.

Отмечается, что документ 12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе подготовили эксперты частной организации Euro-Atlantic Security Leadership Group по собственной инициативе.

"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", – сообщили в ведомстве.

Руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом, заявили в МИД.

Напомним, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время выступления на Мюнхенской конференции в прошлом году экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Россия первой прекратит стрельбу, то на Донбассе наступит мир, а если первой прекратит Украина, то Украины не будет.