В Минздраве до сих пор не знают, где разместят украинцев из Уханя

Министерство здравоохранения до сих пор находится в поиске помещения, в которое можно будет разместить эвакуированных из китайского города Ухань украинцев.

Об этом сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, передает "Украинская правда".

"Мы анализируем сегодня еще, подбираем, чтобы иметь запасные варианты. Мы рассматриваем еще несколько вариантов, поскольку их готовность должна быть определена на момент прилета", – отметила министр.

По словам Скалецкой, каждое из возможных мест находится в процессе подготовки и завершения всех эпидемических мер безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.