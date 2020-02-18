В Минздраве до сих пор не знают, где разместят украинцев из Уханя
2020-02-18 19:37:09
По словам Зоряны Скалецкой, каждое из возможных мест находится в процессе подготовки
Министерство здравоохранения до сих пор находится в поиске помещения, в которое можно будет разместить эвакуированных из китайского города Ухань украинцев.
Об этом сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, передает "Украинская правда".
"Мы анализируем сегодня еще, подбираем, чтобы иметь запасные варианты. Мы рассматриваем еще несколько вариантов, поскольку их готовность должна быть определена на момент прилета", – отметила министр.
По словам Скалецкой, каждое из возможных мест находится в процессе подготовки и завершения всех эпидемических мер безопасности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.
- В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.
- Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.
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