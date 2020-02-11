Коронавирус: эвакуацию украинцев из Китая отложили

Министр здравоохранения заявила, что дату определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы подготовили форму информированного согласия, которую эти лица должны подписать, если они хотят зайти на борт и быть эвакуированными в Украину. Только после подписания этой формы мы можем понять, сколько человек будут реально эвакуированы. И только после того, как мы будем иметь эту информацию, мы сможем говорить о дне", – сказала Скалецкая.

По ее словам, дата эвакуации также будет зависеть от готовности соответствующих учреждений принять эвакуированных и обеспечить нераспространение коронавируса.

В настоящее время идет проверка вентиляционных каналов, канализационных стоков, в том числе возможности их обеззараживания, возможности охраны и соблюдения закрытого режима.

"Это те вещи, которые необходимы. Лица, которые согласились на эвакуацию, должны быть готовы к такому режиму", – сказала Скалецкая.

Она также рассказала, что эвакуированные граждане не будут заходить в терминал аэропорта. Таможенная и пограничная проверка будет проводиться возле самолета, после чего они сразу автобусом перемещаются в определенное учреждение. Водители автобусов, которые будут осуществлять перевозку эвакуированных, также будут помещены на изоляцию. Некоторое время будет изолирован и экипаж самолета, который будет осуществлять рейс.

Она добавила, что прилет украинского самолета в Китай для эвакуации уже согласован. Получено согласие 11 стран по маршруту следования самолета для его посадки на дозаправку.

Глава МОЗ сообщила, что необходимые документы уже подписали 50 украинцев, находящиеся в провинции Хубэй.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.