Китайский коронавирус: эвакуация украинцев из Хубэя объявлена на 11 февраля

Посля прилета на родину украинцев ожидает 14-дневный карантин

Из китайской провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения коронавируса, украинцев эвакуируют 11 февраля.

Об этом сообщает посольство Украины в Китае.

Отмечается, что для этой цели на завтра, 11 февраля, запланирован специальный чартерный рейс.

"11 февраля планируется специальный чартерный рейс по маршуру: Киев-Ухань (КНР)-Киев", – говорится в сообщении.

В связи с этим в посольстве опубликовали несколько рекомендаций, среди которых – постоянно оставаться на связи, держать при себе документы, быть мобильным и готовиться к перемещениям, в том числе ночным, а также ожидать звонков из посольства и сообщений в группе Embassy – EVACUATION в мобильном приложении Wechat.

Также украинцев предупредили, что посля прилета на родину их ожидает 14-дневный карантин.

В понедельник, 3 февраля, гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, то есть до 9 февраля.

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