На самолет, который будет эвакуировать украинцев из Уханя, возьмут аргентинцев

Эвакуация планируется на 19 февраля

Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.

Об этом сообщили в Минздраве, передает ВВС-Украина.

Эвакуация планируется на 19 февраля.

15 февраля министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что Украиныа обратилась в посольство этой страны в Киеве и заявила о готовности забрать ее граждан из Уханя.

"Посольство в Пекине обусловливает все необходимые процедуры для того, чтобы эвакуировать аргентинцев, которые этого пожелают", – говорится в заявлении МИД Аргентины.

Аргентина выразила благодарность Украине за сотрудничество и помощь.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.