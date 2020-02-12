Коронавирус: SkyUp готов к эвакуации украинцев из Китая

Авиаперевозчик ждет от Минздрава команды

Авиаперевозчик SkyUp готов совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает издание Нromadske.

В компании заявили, что для подготовки к вылету много времени не нужно, поэтому самолет может вылетить в 5 утра сразу после того, как получат команду от Минздрава.

Наш самолет готов, экипаж тоже. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Только самолет вылетит – Минздрав совместно с SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации", – отметили в компании.

В SkyUp отметили, что точную продолжительность полета сообщить не могут, однако самолет будет один и он совершит остановку в городе Алматы.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля. Однако министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.