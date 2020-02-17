Дату возвращения украинцев из Уханя снова перенесли

Люди с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета

На борт самолета, который будет эвакуировать украинцев из китайского города Ухань, не пустят людей с симптомами коронавируса. А сам самолет прилетит обратно в Киев позже запланированной ранее даты.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве, пишет Украинская правда.

Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля. При этом, вылететь из Киева в Ухань самолет должен во вторник, 18 февраля.

Также отмечается, что перед посадкой на самолет люди пройдут медицинский осмотр китайскими врачами и командой украинских медиков от Минздрава.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены. Это общемировая практика эвакуации из карантинных зон", – сказал Ляшко.

Он рассказал, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Также там будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.

Кроме того, по его словам, эвакуируемые вместе с 49 украинцами из Уханя 25 иностранцев будут 14 дней находиться на обсервации в Украине, пишет Интерфакс-Украина.

"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", – сказал он.

По словам замминистра, определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным.

"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", – добавил Ляшко.

При этом он отметил, что информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.