Семьи Небесной сотни организовали марш памяти в Киеве

Политика
В марше приняли участие около 300 человек

В Киеве проходит марш памяти Небесной сотни и борцов за независимость Украины. Перед началом марша участники посетили панихиду в Михайловском соборе.

Об этом сообщает корреспондент Фокуса. 

Марш завершится возложением цветов на Аллее Небесной сотни и воспалением лампадок.

Инициатором марша выступила гражданская организация "Семьи Небесной сотни". 

Панихида и марш являются традиционными мероприятия, которые организуют родные Небесной Сотни и участники революции в сотрудничестве с другими организациями.

Всего в марше в честь Небесной сотни приняло участие около 300 человек.

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