Семьи Небесной сотни организовали марш памяти в Киеве
В Киеве проходит марш памяти Небесной сотни и борцов за независимость Украины. Перед началом марша участники посетили панихиду в Михайловском соборе.
Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Марш завершится возложением цветов на Аллее Небесной сотни и воспалением лампадок.
Инициатором марша выступила гражданская организация "Семьи Небесной сотни".
Панихида и марш являются традиционными мероприятия, которые организуют родные Небесной Сотни и участники революции в сотрудничестве с другими организациями.
Всего в марше в честь Небесной сотни приняло участие около 300 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- На улице Грушевского в Киеве неизвестный разбил мемориал, установленный в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне.
- 13 мая прошлого года в центре Киева начались подготовительные работы к строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни.