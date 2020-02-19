Украина на Совбезе ООН рассказала о жертвах на Донбассе, а РФ ставила условия

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН 18 февраля рассказал о жертвах на Донбассе с начала 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, за полтора месяца погибли 13 военнослужащих. Еще около 60 военных Украины получили ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков.

"Может ли кто-либо назвать это замороженным конфликтом? Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе", – заявил Кислица.

Кроме того, он поднял вопрос эскалации конфликта 18 февраля.

"Каково наше положение сегодня? Судя по всему, ответ был дан в 5 утра по местному времени, когда наши позиции подверглись нападению. Нападение, совершенное сегодня, в пятую годовщину трагедии в Дебальцево, особенно цинично", – сказал Кислица.

По его словам, ВСУ дали надлежащий ответ на это наступление со стороны российских оккупантов, применивших запрещенное Минскими договоренностями оружие.

"Очевидно, что Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств, взятых Россией в качестве участника Минских договоренностей", – сказал дипломат.

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло за прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских.

"Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых", – сказала Дикарло.

По ее словам, 63% граждан на Донбассе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.

Кроме того, представитель Российской Федерации Василий Небензя заявил, что РФ будет принимать решение о целесообразности новой встречи "Нормандской четверки" в зависимости от выполнения украинскими властями Минских соглашений.

По его словам, Нормандская встреча должна не заменить "Минск", а способствовать реализации его договоренностей.

"Считаем важным вновь подчеркнуть, что работа этого (Минского – ред.) формата будет результативна лишь в том случае, если она будет строиться вокруг безусловного выполнения комплекса мер и достигнутых в "Нормандском формате" договоренностей", – сообщил он.

Кислица сказал,что соглашения, выработанные в декабре прошлого года лидерами "нормандской четверки", не выполняются.

Он показал на заседании фотографию убитого 18 февраля 2020 года украинского военнослужащего, обвинив Россию в участии в этом преступлении.

Россия же запросила проведение открытого заседания при участии представителя Секретариата ООН, который должен предоставить информацию о прогрессе реализации Комплекса мероприятий.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.